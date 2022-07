Salif Keïta sur le drame des migrants africains à Melilla : «Déplorable et inhumain, on interpelle sa majesté Mohamed VI» Salif Keita n’est pas resté insensible face au drame de jeunes migrants africains au niveau de l’île Melilla, au Maroc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juillet 2022

La star internationale de la musique malienne se dit consternée et demande au roi Mohamed VI de sévir vigoureusement contre la barbarie perpétrée par ses forces de sécurité sur les migrants africains à Melilla causant la mort de plusieurs d’entre eux.



«Déplorable et inhumain ! On s’attend à plus d’un pays frère. On interpelle Sa Majesté Mohamed VI, qui a des origines maliennes, de veiller sur nos enfants, que des images brutales d’Africains traités comme des animaux ne se reproduisent plus jamais sur le sol marocain !», a-t-il tweeté.

Bes Bi



