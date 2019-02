Saliou Dieng, le bras droit de Karim Wade et son épouse arrêtés (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Un coup dur pour Karim Wade. Son bras droit, Saliou Dieng a été arrêté hier par la Section de recherches de la gendarmerie Colobane. Le responsable des mouvements « Karimistes » a été cueilli chez lui aux Maristes de même que son épouse. Ils ont passé la nuit dernière en garde-à-vue.



On ignore pour l’instant les raisons de leur arrestation. Cependant, il nous revient de source sûre, que leurs téléphones ont été confisqués et leur chambre perquisitionnée nuitamment (voir la vidéo)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos