Salon Meet Sénégal : Vers une marque mondiale dans l'immobilier et le tourisme Après la célébration de la huitième édition du Salon à Paris et à Dakar, ainsi que la date retenue du prochain événement aux États-Unis, le Salon Meet Sénégal continue d'internationaliser la destination de l'immobilier, de l'investissement et du tourisme du pays, auprès de la diaspora.

Suite au succès de la huitième édition du Salon Meet Sénégal qui s'est tenue les 11 et 12 mai 2024 à Paris et du Salon DELUSSI à Dakar, le 8 juin dernier, AFSI International poursuit sa mission de promouvoir le Sénégal comme destination d'investissement et de tourisme auprès de la diaspora. L'Afrique Solution Immobilière (AFSI) organisera la neuvième édition du Salon Meet Sénégal, les 10 et 11 mai 2025 à Paris, le DELUSSI à Dakar en juin et le salon aux États-Unis, du 22 au 28 septembre 2025.



Fondée en 2015, AFSI International s'est spécialisée dans les services immobiliers entre l'Afrique et l'Europe, devenant ainsi une institution clé pour la diaspora sénégalaise. En accord avec la vision des autorités sénégalaises visant à assurer un logement décent pour tous les Sénégalais, AFSI International s'engage pleinement. Madame Fatoumata Lô, fondatrice du Salon Meet Sénégal et du réseau KOU’RELLES, Réseau des femmes entrepreneures de l’Afrique et de la Diaspora, explique : « Nos clients rencontrent encore de nombreuses difficultés pour accéder aux informations pertinentes et à des interlocuteurs appropriés. C’est précisément pour répondre à ce besoin crucial, que j’ai décidé de lancer AFSI International et de créer le Salon Meet Sénégal », a-t-elle souligné.



AFSI, sous la présidence de Moussa Balla Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement du Territoire et de Bara Diouf, Délégué Général à la promotion des Pôles Urbains de Diamnadio et du Lac Rose, a facilité la normalisation et la formalisation des transactions immobilières, lors de la huitième édition du Salon Meet Sénégal à Paris et du DELUSSI à Dakar. Chaque édition renforce la confiance des Sénégalais d'ici et de la diaspora, leur permettant de réaliser leur rêve d'acquérir un bien immobilier dans leur pays d'origine.



Au-delà de l'immobilier, le Salon Meet Sénégal promeut également le Sénégal comme une destination d'investissement et de tourisme de premier plan. « Nous voulons faire du Sénégal, une marque incontournable dans le monde », déclare Mme Lô. Le Salon attire des professionnels et des investisseurs du monde entier, mettant en lumière les opportunités offertes par le pays.



Le succès continu du Salon Meet Sénégal témoigne de l'impact positif de cette initiative. Grâce à la vision de Madame Fatoumata Diop Lô et à l'engagement de toute l'équipe d'AFSI International, le Salon continue de jouer un rôle central dans l'accompagnement des Sénégalais, vers un avenir prospère et sécurisé. Pour la diaspora sénégalaise et les investisseurs, Meet Sénégal reste un rendez-vous annuel incontournable, offrant des solutions concrètes et innovantes pour un succès sécurisé et transparent à la propriété.



En célébrant sa huitième édition et son DELUSSI à Dakar, le Salon s'affirme plus que jamais comme une plateforme essentielle, un vecteur de confiance et un moteur de développement pour le Sénégal et l'Afrique. Après avoir parcouru plusieurs pays en Europe, le Salon Meet Sénégal s'apprête à promouvoir la destination de l'immobilier, de l'investissement et du tourisme du Sénégal, sur le continent américain en septembre 2025.













