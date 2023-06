Salon «Sweet Beauty» : Le site «touristique » le plus visité en 2021

Comme l’avait relaté « Le Témoin » quotidien dès l’éclatement de l’affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr en février 2021, le salon « Sweet Beauty » était devenu le site « touristique » le plus visité du Sénégal. Situé à Sacré-Cœur 3- Vdn à Dakar juste derrière la résidence hôtelière « Mamoune », l’endroit attirait de nombreux curieux venus de toutes les localités du pays : élèves, étudiants, marchands ambulants, blogueurs, reporters, chauffeurs de taxi, courtiers immobiliers, activistes et autres Sénégalais lambda, faisaient discrètement des incursions devant la villa de couleur « rose », pour faire des « selfies ».



Sans oublier les envoyés spéciaux et les correspondants de la presse internationale accrédités au Sénégal et dans la sous-région. Bref, tout un monde de curieux venait en pèlerinage sur les lieux se prendre en photo, en guise de souvenirs du genre « Bilahi, j’y étais ! » et autres « J’ai vu le salon d’Adji Sarr », avec des photos à l’appui. Deux ans après, « Le Témoin » est en mesure de vous jurer que la disparition de l’enseigne « Sweet Beauty » est accueillie avec un ouf de soulagement par tout un quartier de SacréCœur III-Vdn. Toujours est-il que « Sweet Beauty » a marqué son emplacement et son époque, le temps d’un scandale… d’Etat sans précédent !















Le Témoin

