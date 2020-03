Salon de l’Agriculture à Paris: La délégation sénégalaise de retour mise en quarantaine ?

Le président de la République Macky Sall a convoqué une réunion sur le coronavirus et les mesures à prendre pour éviter qu’un porteur du virus débarque au Sénégal. Une réunion qui arrive dans un contexte où les membres de la délégation sénégalaise dont les ministres de l’Agriculture et de l’Elevage pourraient être mis en quarantaine.



Ils ont participé au salon de l’Agriculture de Paris où le maire de La Balme-de-Sillingy, infecté, avait pris part. Selon les sources d’IRadio, les deux ministres pourraient être mis en examen médical et leur absence actée à la réunion du Conseil des ministres, prévue ce mercredi n’est pas exclue. Tous les membres de la délégation sénégalaise seront isolés et examinés dès leur retour à Dakar prévu ce mardi. Des mesures de prudence prises par les autorités sanitaires, qui avaient été alertées par huit autres cas suspects mais les tests effectués ont tous été négatifs.



Du côté du gouvernement, le conseiller spécial du président de la République affirme que la délégation sénégalaise n’a pas été en contact avec le maire en question. Selon Omar Sow, les membres de la délégation seront à la disposition des autorités sanitaires dès leur retour, prévu le mardi.

