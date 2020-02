Salon de l’agriculture de Paris-Violente altercation entre les soutiens de Guy Marius Sagna et des militants de l’Apr (vidéo) Une altercation a opposé des soutiens de l’activiste Guy Marius Sagna et des militants de l’Apr, ce samedi au salon de l'Agriculture à Paris. Les faits se sont passés vers 12 heures (Paris), lors de la "Journée du Sénégal". Ce, devant le ministre l’agriculture Moussa Baldé Modou Diagne Fada et autres officiels sénégalais. Tout est partie, lorsque des soutiens de l’activiste de "Frapp France Dégage" ont commencé scandé « libérez Guy Marius… ». Des militants de l’Apr dont deux fils de Moustapha Cissé se sont jetés sur eux… Il s’en est suivi un dialogue de sourds au niveau du stand du Sénégal. Des cameramen qui tentaient d’immortaliser les faits ont même été pris à partie et insultés par des nervis. Il a fallu l’intervention des agents préposés à la sécurité du salon pour calmer les esprits.





