Salon de la monétique régionale : L’édition 2024 prévue à Dakar du 26 au 28 décembre

. Selon un dossier de presse, le thème retenu porte sur « Les schémas de paiements domestiques : Quels atouts pour l’inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l’écosystème financier ? ». Décideurs politiques et financiers de la région ; Fintechs, régulateurs et autres acteurs clés du secteur sont attendus à cette rencontre de Dakar tout comme les banques et partenaires stratégiques.



Ce rendez-vous permettra de discuter des enjeux clés de l’inclusion financière, tout en explorant les opportunités offertes par les paiements numériques dans la région. Grâce à l’engagement du Gim-Uemoa et à des solutions novatrices comme GIMpay, l’Uemoa se rapproche d’un futur où chaque transaction, aussi petite soit-elle, peut contribuer à un développement économique durable. Gim-Uemoa et GIMpay, c’est la promesse d’une économie connectée, sécurisée et inclusive, permettant à chaque citoyen de participer pleinement à la transformation numérique de la région.

Adou Faye





