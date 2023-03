Salubrité : Une opération de désengorgement du Marché central de Kédougou, entamée ce lundi

Selon M. Sylla, cette opération vise à faire en sorte qu'on puisse qu'on puisse facilement accéder au marché de Kédougou en cas d'incendie. D’après l'"APS" qui partage l’information, il a salué le déroulement de cette opération de désengorgement du marché menée par l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), de concert avec les services de la mairie.



Sur cette lancée, le maire a insisté sur la nécessité de préserver le cadre de vie. Aussi a-t-il souligné à l'endroit des commerçants, que le désengorgement du marché et ses alentours va dans le sens de l'intérêt général.



Il a aussi fait état d'un problème d'occupation anarchique du marché, lié au fait que " tous les grands axes du marché central " sont occupés par des commerçants ambulants et des femmes marchandes.



Selon toujours l’"APS", Ousmane Sylla a annoncé des mesures allant dans le sens du renforcement de la sécurité du marché et la construction de nouvelles cantines pour les femmes et les commerçants ambulants.