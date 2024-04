Saly: 16 sextapes, tournées le jour de la Korité, divulguées

La génération d’aujourd’hui a une drôle de manière de fêter les événements religieux. Si l'on se rappelle les fameuses vidéos "lomotif" pour faire référence à l'application utilisée pour faire des montages vidéos tournées à la cité Mixta il y a quelques années de cela, cette pratique semble être devenue la routine de fin de ramadan pour certains. En effet, la korité qui marque la fin d'un mois de dévotion, de prières, de spiritualité est presque désacralisée.



Âgés entre 16 et 20ans au maximum, des jeunes sénégalais se sont adonnés à des rituels sexuels aussi scandaleux les uns que les autres.



Pour assouvir leurs fantasmes sexuels, certaines de ces jeunes filles utilisent même des objets dangereux tel qu’une barre de fer introduite dans l’appareil génital. D’autres ont opté pour des plans à 3 (partouze).



Dans des « hôtels », appartements à louer, chambres de passe , certains de ces adolescents ont éprouvé un malin plaisir d’immortaliser le moment en se filmant et à visage découvert.



Via les réseaux sociaux, si certains internautes se disent scandalisés d’autres, curieux, se partagent les 16 vidéos en message privé.



Les faits se sont déroulés le jour de la korité à Mbour, à Saly, Dakar…



Seneweb