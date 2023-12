Saly Portudal / Mots et maux du tourisme : Des acteurs réclament l’audit du crédit hôtelier

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

Des acteurs du tourisme ont interpellé le président de la République, pour réclamer un audit du crédit hôtelier, lors d’un point de presse tenu à Saly-Portudal. Selon Faouzou Dème, leur porte-parole, les problèmes du tourisme se résument à des problèmes de gouvernance et de résilience.



Des acteurs du tourisme ont suivi la procédure pour bénéficier du crédit hôtelier. Au bout du compte, ils sont stoppés pour un défaut d’agrément. Pour M. Dème, il est temps de se faire entendre pour que le président de la République sache que seuls les grands réceptifs ont pu bénéficier de cet appui. Des nationaux se meuvent en parents pauvres du secteur.



A l’en croire, le tourisme bat de l’aile. Le respect de la convention par rapport au traitement salarial du personnel constitue une équation. Pour lui, les désagréments font légion. La concurrence déloyale a atteint des proportions alarmantes, en plus de l’insécurité ambiante et des tracasseries policières, poussent des hôteliers aux abois. Des touristes sont dénombrés par milliers à partir des aéroports et ne sont pas vus dans les hôtels.



Leur souhait est de voir des efforts accrus dans la lutte contre l’insalubrité. Par conséquent, malgré des embellies avec le retour des plages, avec des efforts entrepris, suite au concours de la Banque mondiale, les acteurs nationaux du tourisme, sont au bord de l’oisiveté. Pour trouver des solutions, la balle est dans l’audit du crédit hôtelier, pour voir les bénéficiaires et intéresser les acteurs démunis avec des dizaines d’employés pouvant se retrouver dans la rue, faute de fonds d’appui pouvant leur permettre de garder le cap.













Sud Quotidien

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook