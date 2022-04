Saly : le Guinéen qui cambriolait les riches est finalement tombé Fin de cavale pour le ressortissant guinéen Eric Mouna. Résidant à Saly, il écumait les nantis et hommes d’affaires établis sur la station balnéaire. senenews.com

Lundi 25 Avril 2022

Il a commis une série de cambriolages (10) dans des résidences huppées de Saly emportant des appareils électroménagers, des téléphones portables, des machines à laver et des véhicules de luxe.



Il sera arrêté à la frontière guinéenne à bord d’un bolide volé et appartenant à un avocat.

Il sera transféré à Saly. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Mbour.



