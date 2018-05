Salzbourg-OM: Rolando délivre les Marseillais au bout du suspense

Au terme d'un match à rebondissements, l'OM a arraché son billet pour la finale de la Ligue Europa. Bousculés tout au long de leur demi-finale retour face au Red Bull Salzbourg (2-1), les hommes de Rudi Garcia ont été sauvés en prolongations par Rolando.



Ils se sont fait très peur, mais seront bien présents en finale de la Ligue Europa le 16 mai prochain. Vainqueurs à l'aller au Vélodrome (2-0), les Marseillais se sont inclinés jeudi soir en Autriche face au Red Bull Salzbourg en demi-finale retour de la Ligue Europa (2-1). C'est un but de Rolando inscrit en prolongations qui leur a offert la qualification.



Après avoir géré les débats en première période, les hommes de Rudi Garcia se sont d'abord fait surprendre à la 53e. Après avoir récupéré le ballon, Amadou Haidara a accéléré plein axe, avant d'éliminer Luiz Gustavo et d'ajuster Yohann Pelé du droit pour ouvrir le score pour les locaux (1-0).



Puis, moins de dix minutes plus tard, Bouna Sarr a donné un avantage plus conséquent à Salzbourg (2-0) en déviant dans son propre but, un ballon frappé par Xaver Schlager après un mauvais renvoi d'Adil Rami.



En grande difficulté, les Marseillais ont finalement été sauvés en prolongations par Rolando. Entré en jeu à la 101e, le Portugais a délivré les siens de la tête sur un corner qui n'aurait pourtant pas dû être accordé à l'OM. Quatorze ans après, l'OM retrouve une finale européenne.











