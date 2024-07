«Sama Casier judiciaire» en 48 heures: Le ministère de la Justice s’en lave les mains et menace

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 14:23

Le spot circule sur les réseaux sociaux. Un casier judiciaire en 48 heures, moyennant 5 000 francs pour le déplacement. Mais il y a un gros hic. Et le ministère de la Justice qui gère ce sésame très prisé, dégage ses responsabilités. « Depuis quelques jours, le site dénommé Samacasierjudiciaire.com, propose la délivrance de casier judiciaire à domicile, en moins de 48 heures.



Selon les informations diffusées, la réception des casiers serait assujettie au paiement d’un certain montant. Le ministère de la Justice précise qu’il n’est pas associé à cette initiative », lit-on dans un communiqué des services de Ousmane Diagne, relate "Bes Bi".



Le ministère rappelle d’ailleurs que « la délivrance du casier judiciaire est légalement encadrée et aucune structure, autres que ses services, n’est habilitée à l’heure actuelle, à intervenir dans le processus ». Par conséquent, le ministère n’exclut pas de porter plainte contre la société éditrice de Sama Casier Judiciaire, face à ces «agissements».

Ndèye Fatou Kébé