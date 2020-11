Samba Bathily du PCDS félicite Macky Sall PARTI CONVENTION DES DEMOCRATES DU SENEGAL (PCDS)





Ce Dimanche 01 novembre 2020, le Président de la République a procédé à un remaniement de l’équipe gouvernementale afin de relancer l’économie nationale qui a subi le choc de la pandémie COVID 19.



Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

Devant pareille situation qui n’a épargné aucun pays au monde, il apparaît plus que nécessaire d’avoir un gouvernement de majorité présidentielle élargie afin d’asseoir une économie plus forte et en forte croissance.



L’entrée dans le Gouvernement de nouvelles forces politiques à la suite du Dialogue national, va renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale et montre ainsi l’intérêt sincère que le président de la République porte pour la concertation et l’inclusion, qui sont en réalité au cœur de son modèle de gouvernance.



Le PCDS (Parti Convention des Démocrates du Sénégal) à travers son président Samba Bathily, félicite et appelle l’ensemble des acteurs de cette coopération empreinte de confiance et de patriotisme à œuvrer davantage dans ce sens. Cette union purement patriotique donnera assurèment, un nouveau souffle ambitieux à notre économie, afin d’accélérer la dynamique de l’émergence avec l’adoption du PAP2 2020-2024.



Samba BATHILY

Président du PARTI CONVENTION DES DEMOCRATES DU SENEGAL (PCDS)





« Nos valeurs sont le terreau de notre politique et le moteur de notre action quotidienne »



Fait à Pikine, le 03 novembre 2020



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos