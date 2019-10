Samba Diabaré Samb : un des édifices culturels majeurs portera son nom (Macky Sall)

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019

Le Président de la République Macky Sall a annoncé hier en Conseil des ministres avoir décidé de donner le nom de feu Samba Diabaré Samb à un des édifices culturels majeurs du Sénégal.

En sa qualité de Protecteur des Arts et des artistes, le Chef de l’Etat a un vibrant hommage à cet homme de culture remarquable, virtuose du « xalam » et historien hors du commun, qui incarnait le citoyen, modèle d’engagement au service de la Nation. Il a en outre adressé ses sincères condoléances à sa famille ses amis et proches.



