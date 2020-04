Samba Kante Maire de Nguer Malal fustige la stigmatisation des Modou Modou et apporte son soutien à la population de sa commune face à la pandémie covid19 Les sénégalais réagissent à l'appel de mobilisation nationale du Président Macky Sall. Samba Kante est le premier Maire au Sénégal à répondre à l'appel du Chef de l'Etat pour combattre le covid19. En effet, cet homme de coeur, très proche de sa population et du Président Macky sall a réuni depuis le 16 mars 2020 le sous prefet, le médecin chef de district, les 8 ICP, ADS, les chefs de village, les Etudiants, le conseil de la jeunesse, les relais communautaires, et les GPF pour une réunion d'information et de sensibilisation sur le covid19. L'occasion était saisie pour distribuer des matériels et des produits détergents pour une valeur de plus de 2 millions. C'est ainsi que les 116 villages, les 8 postes de santé, les 97 mosquées et les familles religieuses de la commune de Nguer Malal ont reçu des mains du Maire des bassines, des bouilloires et des produits détergents. Hier l'homme charritable a distribué aux talibés confinés et aux chefs religieux de sa localité 7 tonnes de riz et 200 l d'huile.

Agrochimiste émérite, dans son esprit rassembleur travaille parallèlement avec les Maires du département de Louga dont il est le président de l'association et en parfaite entente avec son frère Moustapha Diop, Maire de Louga pour une réponse concertée et collective à l'échelle départementale, régionale et nationale. Il constitue l'exemple en demandant au payeur régional le virement de ses indemnités du mois de mars au compte du comité régional de gestion de l'épidémie. Il félicite et encourage ses collègues maires du département de Louga et les responsables politiques et les bonnes volontés pour les efforts énormes qu'ils consentent pour venir en aide aux populations de leurs communes respectives pendant cette période dure de coronavirus. Sensible à la situation que vivent les sénégalais de la diaspora, chagriné pas une certaine stigmatisation dont ils font l l'objet, reconnaissant à leur contribution au développement économique et social du pays, il adresse un message touchant à ses sœurs et frères de la diaspora.



Nous reproduisons ci-dessous ce message de solidarité qu'il leur a adressé.



"Louange à notre SUBLIME CREATEUR

Chers compatriotes, chers frères et sœurs sénégalais et sénégalaises vivant à l'étranger, c est avec des larmes inondant l'écran de mon tel que je vous adresse ces quelques mots de prières formulées envers vous mais sollicitées de vous pour nous residants ici pour qu'Allah SWT nous protège contre le covid19. Depuis combien de jours et combien de fois j'ai voulu vous les adresser et je n'ai pas pu le faire tellement que le chagrin m'etraignait et les idées opposées à celles maladroites et jalouses véhiculées par certains sénégalais mais aussi celles imaginées par des émigrés. Mon premier problème c'était la forme que je devais employer pour m'adresser à vous : écrit, audio ou vidéo.



Finalement j"ai choisi d'écrire quelques lignes en attendant de voir ce que nous réserve cette pandemie pour les jours à venir. Mon message se résume ainsi qui suit :

- nous prions pour que les sénégalais, de qq pays où ils peuvent se trouver, soient sauvés du covid19 ; nous implorons la clémence de Dieu

- 99% des sénégalais pensent à vous et prient pour vous, contrairement à ce que certains parmi vous peuvent imaginer à juste raison peut-être à cause de certaines voix qui se sont élevées ces jours ci. Yakh dafa yomb rek mais les sénégalais connaissent le rôle ô combien important que vous jouez dans le pays, ils vous aiment et vous respectent. Les populations de mon ndiambour natal, mes parents du fouta, mes amis diakhanke de Tamba ou de Kedougou, mes braves parents casamancais de Kolda, Ziguinchor et Sedhiou, les généreux Talibés du Baol et du Cayor pour ne citer que ceux-là ne me démentiront pas. Connaissant le coeur du Président Macky Sall et l'estime qu'il nourrit enversvous, sénégalais de la diaspora. Il pense fortement à vous (loin de moi l'idée de faire de la politique politicienne). La preuve, il ne va pas vous oublier dans les mesures d'accompagnement des sénégalais de quelques bords où ils se trouvent pour attenuer le choc créé par le covid19.

- au nom des sénégalais reconnaissants, nous nous excusons de cette sorte ou semblant de stigmatisation dont vous faites l'objet de la part d'une infime minorité de sénégalais et nous sommes plus que solidaires à vous. Mais je demande a tout le monde de ne pas confondre "mesures préventives" et "stigmatisation". Qu'ils soient ici ou résidant à l'étranger il faut reconnaître qu'on trouve partout des gens imprudents, voire inconscients. Or le contexte actuel nous impose d'adopter de nouveaux comportements. A mon humble avis l'inconscience est une tare africaine en général, sénégalaise en particulier et nous devons le combattre. Pour ce faire tout le monde sans exception doit respecter les consignes d'hygiène et de sécurité données par les autorités sanitaires et administratives.



Qu'Allah Haza Wadiala, dans Son infinie Bonté nous pardonne et sauve l'humanité.



Demeurons solidaires et Restons chez nous pour qu'Ensemble nous stoppions la propagation du coronavirus.



Votre frère Samba Kante Directeur de l'Équipement rural et maire de la commune de Nguer Malal"



