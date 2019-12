Samba Ndiaye révèle: « La seule ambition de Amadou Ba pour 2024, c’est la réussite du mandat de Macky Sall»

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 02:23

Dans le collimateur de plusieurs Apéristes, Amadou Ba est accusé à tort ou à raison de lorgner sur fauteuil de Macky Sall. Samba Ndaiye des lieutenants du patron de la diplomatie Sénégalaise que avons joint au téléphone dément l'information et précise.



"C'est faux débat alimenté par des gens qui vivent de conflits. Je persiste et je signe, la seule ambition de Amadou Ba pour 2024, c’est la réussite du mandat de Macky Sall. Tout ce qu'il racontre ailleurs ne sont que des mensonges organisés, a t-il précisé au bout du fil. Samba Ndiaye, membre actif de l’APR Parcelles Assainies, de conclure que les véritables préoccupations, "c’est comment soulager les populations Sénégalaises ensuite rayonner la diplomatie Sénégalais comme le souhaite le président Sall, sinon tout le reste ce sont des mensonges organisés."





