Samba Sy à ses camarades politiciens: " En cette période, il faut poser les questions fortes et laisser les questions secondaires de côté si on veut rendre la politique sa noblesse" L’actualité politique est secouée par l’affaire des injures entre leader au sein du parti présidentiel. Invité à analyser la situation de la sphère politique au Sénégal, le ministre du Travail, du Dialogue et des relations institutionnelles s’est voulu clair. Il s’exprimait dans l’émission Com’Politique sur Leral Tv.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juillet 2020

Selon Samba Sy, en cette période de crise, il faut poser les questions fortes. Lesquelles sont : Comment nous en sortir ? Comment minorer les dégâts ? Comment préserver le pays ? Comment faire en sorte que ce qui ce que le monde vit actuellement ne puise se reproduire dans l’avenir ?



« Il faut se concentrer sur les questions axiales et s’intéresser aux questions secondaires au moment opportun. Il y a toujours des contradictions principales et celles secondaires et il faut savoir différencier ce qui est la priorité si on veut rendre la politique sa noblesse», a cogné le ministre du Travail.

