Samuel Eto'o condamné à reconnaître une fille de 22 ans L'ancien footballeur camerounais Samuel Eto'o a été déclaré jeudi comme étant le père officiel d'une jeune femme, aujourd'hui âgée de 22 ans et nommée Erika Do Rosario Nieves, suite au prononcé du tribunal de première instance de Madrid.

Le tribunal de première instance de Madrid a déclaré l'ancien footballeur Samuel Eto'o père d'une jeune femme âgée de 22 ans, Erika Do Rosario Nieves, après que le Camerounais se soit déclaré défaillant et n'ait pas assisté au jugement.



C'est ce qu'a indiqué à 'EFE' l'avocat Fernando Osuna, qui s'est chargé de la représentation juridique et a déposé en 2018 le procès de la jeune femme, fruit d'une relation avec sa mère il y a 23 ans. La mère de la jeune femme, Adileusa, et le footballeur se sont rencontrés, selon le procès, dans une discothèque de Madrid en 1997, alors que le joueur jouait pour le CD Leganés, après avoir été présentés par un ami commun qui travaillait dans une discothèque.



À la suite de cette relation, toujours selon le procès, en février 1998, la femme a découvert qu'elle était enceinte, ce qu'elle a indiqué à Eto'o, puis lui a dit qu'elle "agirait de manière responsable à l'égard de leur enfant commun, même si elle préférait ne pas avoir cet enfant".

