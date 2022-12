Samuel Sarr très en colère contre le député Mamadou Niang : « C’est intolérable et inacceptable ! » C'est un Samuel Sarr très en colère contre le député moustachirdines Mamadou Niang qui a réagi...

« C’est intolérable et inacceptable de frapper sur une femme, une épouse , une sœur, une femme de surcroît en état de grossesse What a shame !!! Qu'il soit Moustachirdine ou d’autres confréries », a-t-il martelé !



