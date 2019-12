Sanadaga : les péripéties du suicide du policier Gabriel Basse On en sait un peu plus sur les circonstances du suicide du policier Gabriel Basse, hier, à Sandaga.



En effet, révèle Libération, l’agent de la compagnie de la circulation qui n’était pas en service, hier, a été conduit au rond point du marché Sandaga par un taxi. Avant de descendre, il a demandé avec instance, sur un ton menaçant au taximan s’il n’avait un couteau avec lui. Le chauffeur qui lui a répondu par la négative est allé ensuite informer des policiers en faction de cette demande curieuse de son client.

Mais entretemps, Gabriel Basse est allé demander aux tailleurs des ciseaux, sans que ces derniers ne doutent de l’usage qu’il voulait en faire, avant de passer à l’acte. Et le journal d’affirmer que l’homme souffrait de troubles psychiques.



