Sanction contre le 2e vice-président de Rewmi : L’audience Amadou Bâ-Yankhoba Diattara qui a irrité Idy

La rétrogradation de Yankhoba Diattara a surpris plus d’un, surtout que beaucoup estiment qu'Idrissa Seck a pris cette décision sur un coup de tête. Mais ça, c’est le côté public et le contexte de la sortie du ministre des Sports sur le plateau de Sen Tv. Dans les coulisses, il y a une audience qui a échappé au président de Rewmi, celle entre le Premier ministre Amadou Bâ et le ministre Yankhoba Diattara. Et Idy n’a pas pardonné à son camarade de parti, d’avoir tu cette rencontre.



En politique, les faits et gestes sont épiés. Et le leader de Rewmi, qui semble avoir calé son agenda dans son compagnonnage avec Macky Sall, tient à s’assurer qu’il ne perdrait pas celui qui lui reste parmi le petit lot de fidèles. Des proches du président de Rewmi racontent ces questions-réponses entre Idy et Diattara. Yankhoba Diattara a été reçu par Amadou Ba à la veille du Secrétariat national. Et voilà une rencontre qui aiguise la curiosité de Idrissa Seck. Alors, lors de sa réunion au cours de laquelle il a interpellé son poulain ou (ex ?), il n’a pu taire cette interrogation.



Idy soupçonne Amadou Bâ…



« Tu as été reçu par le Premier ministre sans m’en informer ? », a-t-il demandé à Diattara. « Oui, effectivement, mais c’était dans le cadre des activités gouvernementales », répond-il serein. Mais le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) ne peut gober cet argument. Idy croit dur comme fer que Amadou Bâ l’a reçu dans le cadre de Benno Bokk Yakaar et, est en train de «manœuvrer». Des sources concordantes confient que Idrissa Seck, fou de colère, est allé plus loin en soupçonnant le Premier ministre de prendre des initiatives dans le sens de « déstabiliser Rewmi ».



En langage simple, une façon de «recruter» Yankhoba Diattara en cas de clash ! « Au nom de quoi Amadou Bâ, qui n’est pas leader de parti ou de mouvement de Benno Bokk Yakaar, te recevrait ? », a-t-il poursuivi. Pas d’autre réponse de la part du ministre des Sports. Le froid soufflait donc davantage ce jour-là entre les deux hommes.



Et cette audience lui est restée en travers de la gorge au point qu’il a dû contacter le président de la République pour en avoir le cœur net. Macky Sall lui aurait répondu qu’il n’était pas au courant de cette rencontre entre le ministre des Sports et le Premier ministre et que cela ne serait que dans le cadre de la coordination gouvernementale.



«Le Premier ministre n’est pas dans ces débats-là»



Dans l’entourage du Premier ministre, l’on susurre que cette audience a bel et bien eu lieu. « Mais dans le cadre strict de l’activité gouvernementale », souffle-t-on. « Le Premier ministre n’est pas dans ces débats-là. Il a suffisamment de charges pour ne pas être dans ces débats », confie un autre. Mais, Idrissa Seck ne semble pas convaincu. La sortie de Yankhoba Diattara sur Sen Tv, validant une troisième candidature, n’est donc qu’une goutte d’eau de trop dans cette crise de confiance entre Idy et Diattara, qui couvait déjà.













Bes Bi