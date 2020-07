Sanctionné pour insubordination et non vol : La vérité sur l’affaire du Policier Baye Fall Le policier Baye Fall, en service au Commissariat de Yeumbeul, qui avait des démêlés avec son chef, a bouclé une sanction de 15 jours d’arrêt de rigueur au Camp Abdou Diassé. D’après des sources de L’As, il va devoir rejoindre son poste ce lundi. Mais sur le motif de cette sanction, la vérité est ailleurs…

Au début de l’affaire, certains avaient parlé de vol de bijoux d’un couple. Mais visiblement, il n’en est rien d’autant plus qu’aucune plainte n’a été jusque-là déposée contre Baye Fall.



D’après certains de ses proches, c’est son supérieur qui a voulu lui régler son compte. Baye Fall jouit en effet d’une bonne réputation au sein de la police nationale pour son état de service exemplaire.



Toujours avec son chapelet au cou, il a servi à la Brigade de recherches de la Police des Parcelles Assainies avec son camarade chef King, puis au niveau de la circulation.



Mais à l’époque, d’après L’As, avec son compère , il avait tellement marqué cette localité que lorsqu’ils ont été affectés, certaines populations avaient tenu à saluer leurs exemplarité. Ils avaient réussi à mettre le grappin sur la plupart des malfrats qui écumaient la zone.



