Sanctionnés: Pape Abdoulaye Touré et Khady Badiane, interdits d’accès à l’Ucad Après avoir sanctionné des étudiants, suite aux violences perpétrées au sein du campus universitaire, le Recteur de l’université Cheikh Anta Diop a décidé de corser les mesures. Les deux étudiants Pape Abdoulaye Touré et Khady Badiane ne sont plus autorisés à accéder au sein de l’université Cheikh Anta Diop. Même en tant que visiteurs.

Le Coordinateur de la Mafia « Kacc kacci », Outhmane Diagne à travers un Post, publié sur Facebook a fustigé l’attitude du Recteur. « Ce qui s’est passé aujourd’hui, est tout simplement déplorable. Le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est toujours sur sa position de vouloir sacrifier l’avenir de plus d’une quarantaine d’étudiants, dont Khady Badiane et Pape Abdoulaye Touré.



L’accès est aujourd’hui, formellement interdit dans l’espace universitaire (même en tant que visiteur). Le chef de sécurité a reçu l’ordre de ne pas les laisser entrer au moment où les autres étudiants sanctionnés ont la possibilité d’y accéder.



Parce que, tout simplement, Pape Abdoulaye Touré est membre de Ño Lank et Khadija Badiane Coordonnatrice FRAPP UCAD.C’est totalement inacceptable ! Deux poids, deux mesures mofi wara diékh!!! », a déploré Outhmane Diagne.







