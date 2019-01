Sanctions pécuniaires: Le CNG déleste 3 millions à Balla Gaye et Modou Lô Pour remporter la victoire lors de ce choc, Modou Lo et Balla Gaye 2 étaient prêts à braver les interdits du Comité national de gestion de la lutte (Cng). Alors, au moment de recevoir leur reliquats, ils n’ont pas échappés aux sanctions pécuniaires qui s’élèvent à plus de 3 millions de Fcfa.

Balla Gaye 2, qui n’a pas lésiné sur les moyens sur sa préparation mystique, a fait un dépassement de temps de 66 minutes. Ce qui lui coûte 660.000 Fcfa. Aussi, pour un surplus de 23 accompagnateurs, le « Lion de Guediawaye » est imputé de 460.000 FCfa, en plus de 400.000 FCfa pour assurance non-renouvelée et 40.000 FCfa pour un surplus de 4 personnes dans l’arène. Au total, Balla a perdu la somme de 1.560.000 Fcfa.



Modou Lo, de son coté, a été imputé de 620.000 FCfa pour le dépassement du temps autorisé (62 minutes de plus), plus la somme de 500.000 FCfa pour le surplus de 25 accompagnateurs, 400.000 FCfa pour une assurance non-renouvelée et 30.000 FCfa pour le surplus de 3 personnes sur l’aire de combat. Au total, Modou Lo s’est fait retenir 1.550.000 FCfa de son reliquat, soit 10.000 FCfa de moins que Balla Gaye.



Réunis, Modou Lo et Balla Gaye 2 auront laissés la modique somme de 3.110.000 au Cng. Des miettes vu leur cachet de 20.000.000 chacun, mais une belle somme tout de même.



