Sanctions pécuniaires: Modou Lô et Eumeu Sène perdent solidairement plus d'un million de FCfa

Une fois encore le Comité national de gestion de la lutte (Cng) a infligé des sanctions pécuniaires à Modou Lô et Eumeu Sène, après leur combat de dimanche dernier.



Vainqueur de ce combat, le lutteur des Parcelles Assainies a perdu 770 000 Cfa de son reliquat tandis que son adversaire a perdu 810 000 F Cfa.



Il leurs est reproché entre autres, un dépassement du temps de préparation mystique et un surplus d’accompagnants.

