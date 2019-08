Sandaga - L’Etat reporte sa fermeture: Les commercants soulagés

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat reporte la fermeture du marché de Sandaga. Un acte qui soulage les commercants, opérant dans ce marché. « Le gouvernement a entendu le cri du cœur des populations. Ils ont compris que c’était impossible de déplacer les gens à cette date (30 août 2019). Et c’est quelque chose que nous avons bien apprécié », a dit le président du Rassemblement des marchands ambulants pour le développement, Diatta Ndao.



Mais il a été toutefois révélé que les commerçants devront se préparer à quitter Sandaga, en attendant les travaux. Pour le moment, le site de recasement devant les accueillir, n’est pas prêt. « Nos gouvernants savent qu’ils voulaient l’impossible. Le délai était court, nous n’avions pas le temps de préparer notre départ. Personnellement, je n’’ai pas déplacé le plus petit objet. J’ai toujours su que l’Etat ne nous jetterait pas comme ça dans la rue », relate le commerçant Abo Khouma dans L’Observateur.



« Le départ ne peut pas se faire dans les conditions actuelles, malgré l’ultimatum servi aux commerçants. Nous pensions que les travaux du site de recasement allaient être terminés. Ces travaux n’étant pas terminés, nous ne pouvons pas les faire sortir et les mettre à la rue », a expliqué le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos