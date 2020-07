Sandaga: Les commerçants refusent de quitter les lieux Les occupants des cantines aux alentours du bâtiment central du marché Sandaga ne sont pas prêts à rejoindre leur site de recasement. Pourtant, ils ont été sommés de quitter les lieux au plus tard ce vendredi. Ce, pour les besoins du démarrage des travaux dudit bâtiment fermé depuis quelques années.

Les commerçants du marché Sandaga ne veulent pas quitter leur cantine, car dénoncent-ils, sur la Rfm, le site de champs de course est étroit et enclavé.



Ils soutiennent que les autorisés n’ont pas discuté avec eux.



Ces commerçant réclament un dédommagent pour pouvoir quitter les lieux. Pour l’instant, ils ne comptent pas bouger.

