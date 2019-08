Sandaga: la fermeture du marché reportée à une date ultérieure

Le déménagement des commerçants du marché Sandaga, initialement retenu pour ce 30 août, n’aura finalement pas lieu. Dans un communiqué publié hier soir, le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique, informe qu’en "raison, d’une part, du rythme des travaux d'aménagement des sites de recasement sis au Centre commercial Djily Mbaye et au Champs de courses des commerçants de Sandaga, et d’autre part, de la nécessité de procéder à un recensement fiable des véritables ayant- droits à réinstaller, pour éviter des erreurs préjudiciables à l'ordre et à la bonne organisation, le déménagement initialement retenue est reportée ». « Une nouvelle date leur sera communiquée ultérieurement », indiqué le communiqué.



