Sandiara : Le maire Aliou Gning déplore le non-respect des entreprises du plan de gestion environnementale

Cette situation a des conséquences directes sur la population. « À Sandiara, les habitants se plaignent fréquemment des mauvaises odeurs et des conditions de travail », s'indigne l'édile de la commune.



Pourtant, des mesures sont en cours pour améliorer l'environnement et aider les entreprises à se conformer aux normes. Un guichet unique sera mis en place dans la zone économique de Sandiara. « L'APIX et l'administration des zones économiques spéciales nous permettront de contrôler toutes les entreprises afin qu'elles respectent le plan de gestion environnementale », a expliqué le maire de Sandiara.



Ce guichet unique, qui regroupera tous les services concernés, contribuera non seulement à sécuriser les entreprises implantées dans la zone économique spéciale, mais aussi à améliorer les conditions de vie des travailleurs, a estimé l'édile de Sandiara.



Omar Ndiaye