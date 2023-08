Sangalkam: La campagne hivernale 2023 prend son envol La campagne hivernale 2023 a pris son envol dans l'arrondissement de Sangalkam, situé dans le département de Rufisque. Depuis le mois de juin, les agriculteurs de la zone se sont activement engagés dans les préparatifs et les travaux liés à cette saison pour l'agriculture locale. Les premières étapes de la campagne ont été marquées par la distribution et la vente des semences d'arachides, qui ont ensuite été semées avec succès. La cheffe du Centre de la Promotion du Développement Territorial (CPDT) de Sangalkam, Mme Ndiapaly Ndiour Diop, a fourni des informations précieuses sur le déroulement de cette campagne agricole.

Selon Mme Ndiapaly Ndiour Diop, les agriculteurs de Sangalkam ont fait preuve d'une grande diligence dans la mise en œuvre de la campagne hivernale. Les semences d'arachides ont été distribuées et vendues aux agriculteurs, qui les ont ensuite plantées. Les premiers signes sont encourageants, avec une levée réussie des cultures. Ce succès préliminaire est attribué à la combinaison d'une bonne préparation du sol et de conditions météorologiques favorables.



En ce qui concerne les autres cultures, la cheffe du CPDT de Sangalkam a mentionné que les agriculteurs ont reçu des semences de niébé et qu'ils attendent toujours les semences de sorgho et de maïs. Cette diversité de cultures démontre l'effort pour assurer la sécurité alimentaire locale en cultivant une variété de produits de base.



La gestion des engrais joue également un rôle crucial dans le succès de la campagne hivernale. Mme Ndiapaly Ndiour Diop ajoute que la mise en place des engrais a commencé avec l'utilisation d'urée. Cette étape est essentielle pour garantir que les cultures reçoivent les nutriments nécessaires pour une croissance optimale.



