Sangalkam/ Législatives 2022. Oumar Gueye sur le terrain vante les réalisations de Macky Sall.

Ce samedi 16 juillet 2022, en compagnie d’une forte délégation composée de jeunes et de femmes, le ministre Oumar Gueye a fait le tour des quartiers Tawfekh et Bakary Diop pour rencontrer les habitants.



En marge de cette activité de porte-à-porte , Oumar Gueye est revenu sur les réalisations du président Macky Sall dans toutes les régions du Sénégal. Selon M. Gueye, le bilan du chef de l’Etat est largement suffisant pour sortir victorieux de ces élections.



Oumar Gueye appelle tous les responsables qui sont sur le terrain à mieux vulgariser les réalisations du président de la république et partager l’enjeu que constitue ces élections. Selon lui, » nous devons soutenir et donner une majorité absolue à la coalition Benno Book Yaakar au soir du 31 juillet 2022. »



Partout où il est passé, spécimen en main, le ministre Oumar Oumar Gueye a demandé aux populations de se lever très tôt et d’aller voter en masse et faire voter BBY.