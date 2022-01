Sangalkam.Locales 2022: Cité Doudou Basse, Nouvel Horizon, Lebou Gui plébiscitent Oumar GUEYE.

La caravane de la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar a sillonné, ce vendredi, les cités Nouvel Horizon et Doudou Basse. Les responsables et militants se sont mobilisés pour réserver un accueil triomphal au maire Oumar GUEYE. Sur place, le ministre en charge des Collectivités territoriales est allé à la rencontre des chefs de quartiers. Il a par la suite rendu visite aux responsables pour échanger avec eux sur son programme et sa volonté de faire de Sangalcam une commune émergente, compétitive et porteuse de développement. La construction d'une école à la cité Doudou Basse était au menu des échanges. Par le biais de leurs responsables, les habitants ont remercié Oumar Gueye d'avoir électrifié leurs cités.



Après des visites de proximité dans les cités Gandou, Dakar Dém DiK, la caravane d'Oumar Gueye s'est rendue à la Cité Lebou Gui. Une foule immense a accueilli la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la commune de Sangalcam.Ainsi, Il a rendu visite aux chefs de quartiers, imams,oulémas et notables ainsi que les responsables. Tous se sont engagés à l'accompagner pour sa reconduction à la tête de la municipalité. Les guides religieux ont formulé des prières pour une victoire de Oumar Gueye, au soir du 23 janvier 2022.