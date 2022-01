Sangalkam / Locales 2022: Darou Thioub adhère au Programme" Liguey" de Oumar Guèye Le ministre Oumar Guèye était, ce lundi 17 janvier 2022, à Darou Thioub. La caravane de la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a sillonné toutes les artères du village, a été accueillie par les responsables Mara Thioub, Alla Samb, Diéla Ly et leurs militants.

Ils sont massivement sortis pour montrer leur adhésion au programme "Liguey" de Oumar Guèye, candidat du Président Macky Sall dans la commune de Sangalkam.



Il a rendu visite aux chefs de quartier, aux imams, aux oulémas et aux notables, pour leur détailler son programme. Il s'agit de répondre aux besoins urgents des populations, pour favoriser le développement de la commune et assurer la sécurité, en électrifiant tous les quartiers de la commune.



L'axe qui traverse Darou Thioub en allant jusqu'à la Sedima, sera goudronné très bientôt, car les travaux ont été lancés soutient Oumar Gueye. Il a en outre insisté sur le retrait des cartes d'électeurs pour permettre à la coalition Benno Bokk Yakaar, de gagner ces élections avec un score de plus de 95%.



Darou Thioub a promis des résultats record, le soir du 23 Janvier prochain.



