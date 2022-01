Sangalkam/ Locales - Oumar Gueye: "Sangalkam est ma base politique"

La tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar poursuit ses visites de courtoisie et de porte-à-porte. Ce samedi, Oumar Gueye a passé toute la journée dans les cités Hawa Dia, Air France, Cité Mbaba Guissé. Il a été bien accueilli par les responsables politiques et leurs militants. Les imams, notables, Chefs de quartiers et les guides religieux ont le de recevoir ont également reçu le candidat le maire sortant de la commune de Sangalkam. Ils en ont profité pour formuler des doléances, principalement la problèmatique des inondations.



Le candidat de Bby pour la commune de Sangalkam est revenu sur la volonté de son Excellence le Président de la République de régler définitivement cette équation. Des difficultés qui seront résolues avec le programme décennal de lutte contre les inondations.Il a détaillé son programme et ses projets déjà entamés pour la bonne marche de la commune de Sangalkam. Après des heures de visite de proximité, le long cortège de Oumar Gueye se dirige vers Sangalkam. Sur place, des pancartes, des foulards à son effigie ont été brandis par les populations pour accueillir le ministre. Une forte mobilisation des responsables et militants. Pour saluer les militants, Oumar Gueye est sorti de son véhicule avec les mains levées en signe de victoire.



Tour à tour les orateurs ont fait le tour d'horizon des réalisations de leur leader à Sangalkam. On peut citer le pavage des rues, la construction du stade municipal de Sangalkam, le lycée moderne, la réhabilitation du district sanitaire en passant par les bourses des étudiants." Monsieur le ministre, notre maire, nous vous remercions.



Nous pouvez ne pas venir ici pour faire la campagne.Sangalkam vous appartient et nous allons vous réélire avec un score de plus de 95% pour confirmer notre engagement", a dit un des intervenants. C'est ainsi que Mamadou Ba, le Président du comité de quartier a introduit le candidat Oumar Gueye. Très satisfait de la mobilisation des responsables et militants Oumar Gueye soutient que " Sangalkam est ma base politique". " Les populations de Sangalkam doivent participer à 100% à la victoire de Benno Bokk Yaakaar au soir du 23 janvier 2022", a laissé entendre Oumar Gueye, maire sortant et candidat à sa propre succession. Il a profité de ce meeting qui a drainé du monde pour expliquer aux militants comment se déroule le vote.



Il s'agit de l'élection du maire et celle du conseil départemental dont Souleymane Ndoye est la tête de liste.Oumar Gueye a ensuite invité les populations à aller retirer leurs cartes d'électeurs pour pouvoir donner une large victoire à BBY. Il a fait savoir que la victoire de BBY dans la commune de Sangalkam sera dédiée au Président Macky Sall.