Sangalkam. Ousseynou Diallo rejoint le ministre Oumar Gueye pour une victoire de Bby au soir du 23 janvier 2022. Le village de kounoune Ngalap était hier le réceptacle d’une marrée humaine venue répondre à la visite de courtoisie du Ministre Oumar Gueye au grand cadre APR M. Ousseynou Diallo.

Chef de village, imam Ratib et toute la population de kounoune Ngalap ont réitéré hier leur loyauté et engagement inconditionnels à l’incontournable de M. Ousseynou Diallo.Ce dernier a remercié chaleureusement les populations qui sont sorties massivement accueillir M. le ministre Oumar Gueye Maire de Sangalkam qui rendait une visite de courtoisie à son frère et camarade de parti à la suite de leurs retrouvailles politiques. « Oumar Gueye et moi avons pris l’engagement de travailler la main dans la main pour le développement de la nouvelle commune de Sangalkam .Nous vous donnons rendez vous au soir du 23 janvier 2022 pour une victoire éclatante de la grande coalition présidentielle. » a dit M DIALLO.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 17:28























