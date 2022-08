Sangalkam / Saccage du siège de l'APR : « Rien ne peut justifier ces actes dignes de bandits et d'irresponsables », déclare Oumar Gueye Le Ministre Oumar Gueye a fait face à la Presse. Il est revenu sur les élections législatives et les incidents survenus au niveau de sa permanence, complètement saccagée par le maire pape Sow et ses militants.

En présence de ses responsables politiques, du chef de village et de ses fidèles militants, le ministre Oumar Gueye a d'abord félicité ses militants et partisans avant de remercier plus particulièrement son Village natal (SANGALKAM) dans Lequel Bby a gagné largement, de par la constance et l'amour portés à son égard.



Ensuite, le ministre et porte-parole du gouvernement a fustigé les attaques reçues hier soir, dans sa permanence APR. « Rien ne peut justifier ces attaques violentes. Je condamne avec la dernière énergie ces actes irresponsables », a déclaré Oumar Gueye. Le ministre de dire : « Nous étions là paisiblement pour analyser les résultats avec mon staff. C’est par la suite que j’ai entendu des bruits assourdissants et répétitifs. Quand j’ai demandé de quoi il s’agissait, on m’a répondu que notre permanence venait d’être attaquée.



Une foule qui n’est pas de Sangalkam, est venue balancer des pierres. Nous avons pris un huissier qui a évalué les dégâts. Nous avons été attaqués avec une violence inouïe. Nous avons la chronologie des faits parce que cette permanence est dotée de vidéos de surveillance », explique Oumar Gueye. Après un constat des dégâts énormes, une poursuite judiciaire est inévitable.



Ce point était une occasion pour le ministre Oumar Gueye de revenir largement sur les importantes réalisations du Président Macky Sall. M. Gueye a aussi félicite la tête de liste de la coalition Benno Book Yaakaar, qui a gagné 30 départements sur 46. Ainsi, le ministre a réitéré son engagement auprès de son Excellence Monsieur Macky Sall. Il a exhorté ses responsables et militants à se remobiliser et continuer le travail derrière le Président Macky Sall pour un Sénégal émergent.

