Sangalkam: Une foule en liesse accueille le Ministre Oumar Gueye Ce samedi dans l’après midi, le ministre Oumar Gueye a été accueilli comme un héros par ses responsables, militants et sympathisants, après avoir rendu service au peuple dix ans sans interruption dans le gouvernement du Président de la République Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre Oumar Gueye qui s’adressait à ses responsables politiques, en marge d’une assemblée générale aux allures d’un meeting, se dit très satisfait de la forte mobilisation des militants. Après avoir remercié le Président de la République Macky Sall qui lui a fait confiance depuis 2012 sans interruption en lui confiant plusieurs départements ministériels.



« je lui témoigne toute ma gratitude et lui réitère tout mon engagement et toute ma détermination pour l’accompagner », martèle le ministre Oumar Gueye. Il estime que le Macky Sall avec sa vision du plan Sénégal avec ses trois axes, est une chance pour le Sénégal. « Dans chaque axe, de manière très concrète, il a posé des actions. Prenons l’énergie, en 2012 le Sénégal a produit 500 MW, 1500 MW puissance installée en 2022. Également 32 km d’autoroute en 2012, presque 225 km d’autoroute en 2022. 20 hôpitaux en 2012, 46 hôpital en 2022 et j’en passe. Le Président de la République a fait beaucoup de réalisations sur le domaine l’éducation, les ISEP, la santé, la CMU, les bourses de sécurité familiale ….etc. », se réjouit Mr Gueye.



Il a abordé sur les perspectives très bon au Sénégal avec l’exploitation du pétrole et du gaz l’année prochaine. Face aux journalistes, le ministre n’a pas manqué de mentionner sur la liste des réalisations du chef de l’Etat, le TER, le BRT, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le port multifonction de Ndayane, le port de Sendou. « Le fait d’être avec le Président Macky Sall n’est pas lié à des postes ministériels ou autres fonctions. Nous sommes avec le Président Macky Sall pour l’accompagner dans les actions à travers ses missions qui vont nous conduire à l’émergence horizon 2035 » soutient Mr Gueye qui réaffirme son engagement.



« je suis et je demeure Aperiste. Je suis membre Exécutif national de l’Apr » a déclaré Le ministre Oumar Gueye. Il se dit très à continuer la massification du parti en parlant avec tous les responsables surtout la jeunesse. « Nous sommes sur une bonne direction. Alors, j’invite toute la population à s’engager et à se mobiliser. Il ne faut pas céder à la manipulation mais également que personne nous fait changer d’orientation à l’endroit du chef de l’Etat », a terminé Mr Gueye.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook