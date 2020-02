Sangalkam: le ministre Oumar Guèye et ses militants en campagne Le ministre Oumar Guèye était en meeting à Sangalkam, dans la commune dont il est le maire depuis 2014, ce week-end. Le responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr), par ailleurs ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire depuis mai 2019, promet également à ses militants et militantes, d’être leur porte-parole auprès du Chef de l’Etat Macky Sall.



« Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier de votre engagement sans faille derrière le Président Macky Sall pour la réussite de son programme. Je voudrai vous dire que je serai votre porte-parole. Je dirai au président Macky Sall que toute la commune de Sangalkam et au-delà, le département de Rufisque, sont derrière lui », a-t-il promis.



De leur côté, les militants républicains du ministre lui ont assuré de leur soutien.

« Monsieur le Ministre, grâce à votre sens d’unité de consensus, ici au niveau de notre Conseil municipal, il n’y a jamais eu de conflit ni de divergence. Tous les conseillers on l’habitude de voter d’une seule voix. Et cela, c’est grâce à vous. Vous n’avez même pas besoin de venir battre campagne. Il suffit tout simplement d’indiquer la voie à suivre et tout le monde va voter », rassure le porte-parole des ''apéristes'' de Sangalkam.









