Sans Yaya Sow, Macky Sall va recevoir les maires de Kaffrine Après la sortie véhémente du député Yaya Sow à son encontre, le chef de l’État contre-attaque, en décidant de sonner l’unité chez les maires de Kaffrine. L’As informe, en effet, que le président de la République va recevoir ces maires dans ce sens. Bien entendu, le maire de Ribot-Escale est exclu de cette audience. Histoire, sans doute, de l’isoler un peu plus.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Yaya Sow avait fustigé les arrivées de Cheikh Tidiane Gadio et d’Abdoulaye Baldé dans le bureau de l’Assemblée nationale, dénonçant une part belle ainsi faite aux transhumants, par le président.

Il avait également mis à l’index le chef de l’Etat, affirmant que la région de Kaffrine était laissée pour contre dans la politique de développement du Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos