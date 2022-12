Sans complaisance : Imam Cheikh Bachir Ndao se prononce sur le rapport de la Cour des Comptes Le président du mouvement Baye International, Mouhammad Bachir Ndao, n'a pas été tendre avec les ministres et les directeurs épinglés par le rapport de la Cour des Comptes. Profitant de la «ziarra » annuelle organisée chaque année, en son honneur, par ses disciples, l'imam de la mosquée de Almadies 2, a été sans ambages. "L'As"

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2022 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

« Les Sénégalais ont été terrorisés pendant presque deux ans avec des discours du genre «Corona tue » ou encore «Restez chez vous » et malheureusement, au même moment, des autorités étaient en train de se partager les fonds de la Force Covid-19 », fustige imam Ndao devant plusieurs autorités religieuses de la localité.



Et le chef religieux d'avertir : « Que les autorités épinglées sachent que même si, et c'est le plus probable, ce rapport n'aura aucune suite judiciaire à l'image des précédents, elles ne vont pas échapper à «l'audit » du Seigneur au Jour du Jugement dernier ».



À l'en croire, c'est inacceptable de constater qu'une poignée de Sénégalais sans vergogne, se partageaient les milliards qui étaient destinés à lutter contre la Covid-19. De son avis, ces ministres et directeurs qui ont été épinglés, ont dévoyé le sens de la politique.













L’As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook