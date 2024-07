Santé / AVC : Un neurologue alerte sur l'augmentation des hospitalisations de sujets de plus en plus jeunes Le chef du service de neurologie de l'hôpital de Fann a attiré l'attention, samedi, sur la hausse alarmante des cas d'Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) chez les jeunes de moins de 50 ans.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2024 à 20:58 | | 0 commentaire(s)|

"Les patients victimes d'AVC sont de plus en plus jeunes. La moitié des malades hospitalisés en neurologie à Fann pour AVC n'ont pas 50 ans," a déclaré le neurologue, également Directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur.



Selon l’APS qui relaie l’info, il intervenait lors du 5e congrès de l'Association sénégalaise de neurologie, qui se tient du 11 au 15 juillet à Dakar sur le thème "Troubles du mouvement et maladies neurologiques".



Selon le spécialiste, les thèmes abordés lors de cette rencontre permettront de rassembler des chercheurs et des neurologues du monde entier, avec une importante participation africaine, pour recueillir les données les plus récentes en matière de connaissance et de prise en charge.



"Ces thèmes sont extrêmement complexes," a-t-il reconnu.

"Chaque jour, nous recevons de nombreux cas d'AVC. Au moins, la moitié des lits de nos services est occupée par des patients victimes d'AVC," a expliqué le professeur Diop.



Interrogé sur les causes de l'augmentation des cas d'AVC, le chef du service de neurologie de l'hôpital de Fann a pointé du doigt l'alimentation et la sédentarité, entre autres facteurs.



"La deuxième maladie neurologique est l'épilepsie," a-t-il relevé, soulignant que "près de 75 % des enfants épileptiques, lorsqu'ils sont traités précocement, peuvent guérir après 5 à 15 ans de traitement."



L’agence renseigne aussi que le Pr Diop a également mentionné d'autres maladies, notamment les migraines et les maux de tête.

"Le manque de sommeil et la pollution urbaine, qui réduisent l'oxygénation, sont des causes courantes de maux de tête. En outre, le stress et les difficultés de la vie contribuent à ces douleurs," a-t-il expliqué.



"Il existe un ensemble de maladies liées à des problèmes de marche, souvent dus à des atteintes nerveuses causées par le diabète ou des traumatismes résultant de la manipulation de charges lourdes," a énuméré le spécialiste.



Le Sénégal dispose de deux services de neurologie : celui de l'hôpital Fann, créé en 1957, et un autre à l'hôpital de Pikine, inauguré dix ans plus tard.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook