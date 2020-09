Santé: Aminata Touré relève les performances du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a démarré sa deuxième Session ordinaire de l’année 2020, par l’audition par vidéoconférence du ministre de la Santé et de l’Action sociale sur la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



La présidente de l’institution, Aminata Touré, a salué les progrès notables enregistrés par le Sénégal dans le domaine de la santé. Elle a relevé la construction de 36 hôpitaux dont 4 de grande envergure et 4 nouveaux hôpitaux en cours de construction. Il s’y ajoute les 102 centres de santé et l’avènement de la Couverture maladie universelle. "Mimi" Touré rappelle que le budget de la santé qui s’élève actuellement à 198, 856 milliards FCfa, a connu une augmentation sensible ces dernières années.









L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos