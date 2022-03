Santé: And Gueusseum déroule un 3e plan d'action

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 11:55

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) et SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL And Gueusseum lancent leur troisième plan d’actions, lequel couvre la période allant du 26 mars au 16 avril 2022. Dans ledit plan d’actions, il prévoit soixante-douze (72) heures de grève les mercredi 30, jeudi 31 et vendredi 1er Avril 2022, précédées par une rétention des informations sanitaires et sociales, concomitamment.



D'après "Rewmi", cette grève sera suivie d’un boycott des activités de supervision et formation, de même que le boycott des réunions de coordination du 26 mars au 16 avril 2022. Les syndicalistes exigent la reprise des négociations sur le système de rémunération, amarrées à l’agenda du Ministre des Finances et du Budget.

