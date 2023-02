Santé - Coïncidence avec le 143e Appel des Layènes : ITCTS-And Gueusseum retouche son 11e plan d’actions La méga coalition ITCTS-And Gueusseum revoit son plan d’actions à cause du 143e Appel de Seydina Limamou Laye. Dans un communiqué reçu à «L’As», la méga coalition constatant que le 11ème plan d’actions coïncide avec l’appel des Layènes, informe que la grève prévue les mardi 21 et mercredi 22 février 2023, sera suspendue, exclusivement, dans les structures sanitaires et hospitalières de la région de Dakar.

A cet effet, « L’As » informe qu’elle invite les agents de santé de Dakar, à s’engager pleinement pour la couverture médico-sanitaire de cet important évènement religieux. De son côté, le Forum du Justiciable pense qu’il est temps de trouver une solution aux revendications de la méǵa coalition ITCTS-And Gueusseum.



C’est ainsi que le bureau exécutif de l’organisation invite le Premier ministre, Amadou Bâ, à recevoir et à discuter avec la méǵa coalition ITCTS-And Gueusseum, pour trouver des accords durables, dans l’intérêt de tous et dans les meilleurs délais.



D’un autre autre côté, il demande aussi à la méǵa coalition d’observer le service minimum et de poursuivre le Programme Elargi de Vaccination (PEV), pour éviter d’exposer davantage les enfants, dont le droit fondamental à la santé doit être respecté en toutes circonstances.



« L’As » rappelle que la méga coalition est en grève depuis quatre mois.



