Santé: Des accords signés pour enterrer la hache de guerre Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et l’Alliance des syndicats de santé And Gueusseum, ont signé un protocole d’accord qui porte au moins sur 17 points. La rencontre entre dans le cadre de la dynamique de dialogue que le gouvernement a entrepris avec les travailleurs, sous l’impulsion du Président Sall.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère a pris un engagement entier pour les accompagner les syndicats de santé dans la prise en charge des préoccupations. Au total, 17 points d’accord ont été trouvés et signés entre le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, et l’Alliance des syndicats de santé « And Gueusseum », suite à une rencontre tenue hier, lundi 25 avril 2022, entre lesdites parties.



Parmi ces points d’accord, on peut citer la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé, la signature du décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la fonction publique locale, l’organisation des formations complémentaires des assistants infirmiers en vue de leur reclassement sur le plan hiérarchique, le versement des aides sociales dans les corps des assistants sociaux.



Il en est ainsi de l’enrôlement de tous les infirmier-ère-s et Sages-femmes dans la Loi de Finances rectificative du budget 2022 ; la finalisation des processus de reclassement et le reversement des infirmières brevetées, des préventionnistes des assistants dentaires. À ne pas oublier, il y a aussi la révision de la rémunération des agents qui ont perdu leurs indemnités après leur reclassement à la hiérarchie A1.



Des accords signés pour enterrer la hache de guerre entre agents de santé et l’Etat, qui a commencé depuis l’éclatement de l’affaire Astou Sokhna.



Ousmane Wade