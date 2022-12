Santé – District sanitaire du quartier 10e de Thiès : Colère des blouses blanches contre le médecin-chef

Après avoir sollicité «en vain» une rencontre avec le nouveau médecin-chef du District sanitaire de Thiès, pour échanger avec lui sur « les problèmes concernant le district », le Secrétariat du Bureau de la sous-section du 10e du Syndicat unique des travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (Sutsas) s’est finalement décidé à se prononcer, en public, sur «la situation socio-sanitaire du District sanitaire de Thiès suite à la nomination du responsable du Bureau de l’éducation et d’information pour la santé».



Le Secrétaire général de la Sous-section du Syndicat unique de travailleurs de la Santé et l’Action sociale (Sutsas) du District Sanitaire du 10e de Thiès, Lamine Niang, rappelle que « ce poste vacant a été déclaré pour appel à candidature depuis le 1/9/2022 par la note de service. Depuis ce jour, le poste a enregistré 2 candidatures (1 technicienne supérieure en santé communautaire et 1 Assistante sociale qui a 2 masters en poche) ».



Mais, il poursuit et affiche son indignation : « La surprise a été grande de constater que le nouveau médecin-chef a nommé sans concertation la technicienne supérieure sur la base du népotisme ». Fort de ce constat, les blouses blanches, qui disent lui concéder le titre de «chef», lui rappellent également « les règles du leadership et du management ».



En effet, Lamine Niang et ses camarades ont condamné fermement, avec la plus grande énergie, cette « pratique machiavélique qui est bannie suite à de longues luttes syndicales ».



Ils protestent contre « cette nomination injuste et qui ne répond guère à aucune norme de la gestion démocratique du personnel ». Aussi, ils récusent rigoureusement la dame nommée « injustement à ce poste ».



Ils demandent « l’annulation pure et simple de cette nomination », exigent « la convocation de la commission de redéploiement dans les plus brefs délais ». Les blouses blanches ne manquent pas de rappeler qu’« il n’y a pas de rivalité, ni de lutte entre médecins et paramédicaux », mais, disent-ils, « nous revendiquons nos droits les plus primaires par un syndicalisme prêt à se défendre et non pas pour être défendu ».



Et d’indiquer : « Tant pis pour ceux qui n’auront pas compris que nous sommes à l’ère des trois D : «Décentralisation, démédicalisation et démocratisation ». Les blouses blanches signalent que le nouveau médecin-chef du District sanitaire de Thiès a pris fonction début novembre mais, déplorent-elles, « il veut foutre en l’air tous nos acquis syndicaux issus de longues luttes (restaurant, gestion démocratique du personnel, entre autres) ».













