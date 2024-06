Santé-Initiative pour sauver des vies humaines : Une banque de sang lancé à Diofior Le Grand Panel-Fatigué de parcourir plus de soixante-dix (70) kilomètres pour avoir du sang en cas d'urgence, Diofior a pris son problème à bras le corps et a décidé de ne plus dépendre de la banque de sang de Fatick qui n'a pas la capacité de satisfaire les nombreuses sollicitations en sang.

Compte tenu des difficultés liées aux urgences en fin de sang dans le District Sanitaire de Diofior en particulier, des bonnes volontés ont eu l'ingénieuse initiative de mettre en place un comité d'initiative pour la construction d'une banque de sang au centre de santé de Diofior. Cela passe par l'installation d'une cellule de l'Association Nationale des Donneurs Bénévoles du Sang (ANDOBES) à Diofior.



Par la suite, le bureau national de ANDOBES et le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), saisis par le comité d'initiative, soutiennent le projet et sa mise en œuvre avec la tenue de l'assemblée générale consultative qui s'est tenue récemment sous la présidence effective du Président de ANDOBES, en présence et de l'imam ratio de la grande mosquée de Diofior



Cette initiative est une réponse à la forte demande de sang afin de trouver le voies et moyens de construire une banque de sang dans les plus brefs délais. Le projet est en cours de réalisation car les plans et le devis ont été présentés pour construire la banque de sang à Diofior. « Nous sommes déjà à la recherche de partenaires pour soutenir cette importante activité qui couvre tout le district sanitaire de Diofior (les cinq communes de l'arrondissement de Fimela et financer ce projet innovant de banque de sang », a-t-il lancé



Les membres de UNIDEV (Union pour le développement de Diofior) qui adhèrent au projet, envisagent de mettre la main à la patte pour être les premiers contributeurs de Diofior à participer à la réussite et à la mise en place de cette banque de sang. Aujourd'hui ces bonnes volontés sont à la recherche de partenaires pour financer ce projet. Les membres de l'association comptent également sur les cotisations forfaitaires pour doter ANDOBES les moyens de son fonctionnement



Il faut rappeler que dans cette zone, les accouchements sont souvent sources de problèmes, ce qui fait que les femmes ont besoin de sang au moment où l'offre est supérieure à la demande. D'où l'impérieuse nécessité de se doter d'une banque de sang tout en sensibilisant surtout les femmes sur les risques d'anémies et autres maladies causant des pertes de sang. Pour la mise sur pied du projet un bureau exécutif a été mis en place pour le pilotage de ce projet pour la construction, à court terme d'un poste de transfusion sanguine.



