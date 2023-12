Santé : Khalifa Sall liste les urgences prioritaires de son programme

Ne pas pouvoir se soigner est la pire des injustices. Trop loin ou trop cher, et c’est souvent trop tard. Faciliter l’accès à des soins de qualité, partout au Sénégal, à l’horizon 2030, est une priorité du Président Khalifa Ababacar Sall.



Il y a des décisions qui ne peuvent plus attendre : Construire davantage de centres et de postes de santé et rendre gratuits les soins de base.



Équiper nos hôpitaux régionaux pour qu’ils puissent s’occuper des accidents graves et des maladies que beaucoup de familles affrontent, comme les cancers, le diabète, l’hypertension, les insuffisances rénales…



Favoriser la création de 6 nouveaux laboratoires pour pouvoir faire des analyses sans avoir besoin d’aller à Dakar.



Étendre la gratuité pour certains soins très longs.



Créer 12 nouveaux hôpitaux militaires, universitaires et en partenariat avec le privé.

Multiplier par 5 le nombre de personnes formées aux métiers de la santé et mieux payer ceux qui nous soignent. 𝗠𝗯𝗼𝗼𝗹𝗼 𝗻𝗴𝗶𝗿 𝗳𝗲𝘅𝗲 𝗽𝗮̀𝗷 𝗺𝗶 𝗯𝗮𝗮𝘅 𝘁𝗲 𝗱𝗮̀𝗷 𝗳𝗲́𝗽