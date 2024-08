Santé-La Menace est à nos frontières : La variole du singe détectée en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Liberia Le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO alerte sur la propagation de la variole du singe en Afrique de l’Ouest. Selon la note parvenue à L’As, le nombre de cas depuis le début de l’année 2024 est estimé à 37 583 dont 1 451 décès.



Présentement, 15 pays africains sont touchés par la maladie même si la RDC détient 96.3% des cas et 97% de décès. Le taux de létalité de la variole du singe s’établit à 3.2%.



En Afrique de l’Ouest, les quatre pays touchés sont : la Côte d’Ivoire (11 cas dont 1 décès), Ghana (4 cas), Nigeria (24 cas) et Liberia (5 cas). Compte tenu de la nature transfrontalière de la transmission de la maladie, le directeur du centre, Dr Yahya Gnokane, encourage vivement le renforcement de la coopération entre les pays voisins.



Des efforts coordonnés en matière de surveillance, de partage des données et d'intervention conjointe en cas de flambée épidémique contribueront à contenir la propagation de la variole du singe au-delà des frontières, exhorte-t-il.



Dr Yahya Gnokane insiste sur l'importance d'un renforcement continu des capacités du personnel de santé. « La formation à la détection, à la gestion des cas, à l'isolement et au contrôle général des infections qui permettra à nos systèmes de santé de gérer efficacement les cas et de prévenir les infections nosocomiales», dit-il.



